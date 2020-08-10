Ліга Європи-2020: «Шахтар» полетів у Німеччину на фінальний карантинний турнір, фото — "Шахтар"

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Донецький «Шахтар» зіграє у фінальному турнірі Ліги Європи сезону 2019−2020 років. «Гірники» 10 серпня відлетіли до Німеччини на матч зі швейцарським «Базелем».

Головний тренер Луїш Каштру взяв на фінальний турнір 26 футболістів, повідомляє сайт команди.

Кадрові втрати «Шахтаря» у Лізі Європи — травмовані Ісмаїлі та Владислав Вакула.

Гра «Шахтаря» з «Базелем» відбудеться 11 серпня у Гельзенкірхені на «Вельтінс-Арені» (22.00).

Минулого тижня «гірники» перемогли «Вольфсбург», вийшли у чвертьфінал і піднялися на 15 місце в клубному рейтинзі УЄФА.

У Німеччині відбудуться сім матчів, які визначать переможця Ліги Європи. Вони відбудуться з 10 по 21 серпня. «Фінал восьми» Ліги Європи 2019−2020 років складатиметься з одного матчу на кожній стадії.

Розклад матчів ¼ фіналу такий:

Понеділок, 10 серпня:

22.00. «Інтер» (Італія) — «Байєр» (Німеччина);

22.00. «Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Копенгаген» (Данія).

Вівторок, 11 серпня:

22.00. «Вулверхемптон» (Англія) — «Севілья» (Іспанія).

22.00. «Шахтар» (Україна) — «Базель» (Швейцарія).

½ фіналу

Неділя, 16 серпня:

22:00. «Манчестер Юнайтед» / «Копенгаген» — «Вулверхемптон» / «Севілья»

Понеділок, 17 серпня:

22:00. «Шахтар» / «Базель» — «Інтер» / «Байєр»

Фінал: п’ятниця, 21 серпня, 22.00.

Чвертьфінали, півфінали і фінал Ліги Європи пройдуть у німецьких містах Кельн, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені.

Гданськ, який спочатку був призначений господарем фіналу 2020 року, прийме фінал Ліги Європи УЄФА-2021. Всі господарі наступних фіналів погодилися провести їх на рік пізніше, ніж планувалося спочатку. Таким чином, Севілья прийме фінал у 2022 році, а Будапешт — у 2023 році.