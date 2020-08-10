Лига Европы-2020: «Шахтер» улетел в Германию на финальный карантинный турнир, фото — ФК "Шахтер"

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» сыграет в финальном турнире Лиги Европы сезона 2019−2020 годов. «Горняки» 10 августа улетели в Германию на матч со швейцарским «Базелем».

Главный тренер Луиш Каштру взял на финальный турнир 26 футболистов, сообщает сайт команды.

Кадровые потери «Шахтера» в Лиге Европы — травмированные Исмаили и Владислав Вакула.

Игра «Шахтера» с «Базелем» состоится 11 августа в Гельзенкирхене на «Вельтинс-Арене» (22.00).

На прошлой неделе «горняки» победили «Вольфсбург», вышли в четвертьфинал и поднялись на 15 место в клубном рейтинге УЕФА.

В Германии состоятся семь матчей, которые определят победителя Лиги Европы. Они пройдут с 10 по 21 августа. «Финал восьми» Лиги Европы 2019−2020 годов будет состоять из одного матча на каждой стадии.

Расписание матчей ¼ финала таково:

Понедельник, 10 августа:

22.00. «Интер» (Италия) — «Байер» (Германия);

22.00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Копенгаген» (Дания).

Вторник, 11 августа:

22.00. «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания).

22.00. «Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария).

½ финала

Воскресенье, 16 августа:

22:00. «Манчестер Юнайтед» / «Копенгаген» — «Вулверхэмптон» / «Севилья»

Понедельник, 17 августа:

22:00. «Шахтер» / «Базель» — «Интер» / «Байер»

Финал: Пятница, 21 августа, 22.00.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Европы пройдут в немецких городах Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен.

Гданьск, который сначала был назначен хозяином финала 2020 года, примет финал Лиги Европы УЕФА 2021 года. Все хозяева следующих финалов согласились провести их на год позже, чем планировалось изначально. Таким образом, Севилья примет финал в 2022 году, а Будапешт — в 2023 году.