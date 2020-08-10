Хто з окупованого Донбасу може увійти до ТКГ, розповів Кравчук. Фото: Фокус

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Війна на Донбасі триває вже шість років. За цей час Україна неодноразово намагалася досягти миру та припинити бойові дії, проте бойовики, підконтрольні Росії, систематично порушували досягнуті домовленості. Наразі українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) готова залучити до переговорів й мешканців окупованих територій.

За словами голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, він готовий сісти за стіл переговорів з мешканцями окупованої частини Донбасу. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, ця людина має добре знати Донбас — жити чи працювати там. Головна мета — «почути тих людей, які живуть на Донбасі».

Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона українська. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих «керівників», які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне — людей, які там живуть, — зазначив Кравчук.



Він додав, що це мають бути представники громадянського суспільства — ті, хто працюють у вишах, школах, громадських організаціях. Водночас за стіл переговорів не можна садити тих, хто воював на Донбасі, катував затриманих тощо.

Кравчук також додав, що рішення щодо Донбасу ухвалюються в Москві, проте якщо жителі окупованих територій почнуть висловлювати свою думку і заявляти про неї, «тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям».