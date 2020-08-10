«Це — життя»: у новому відео Зеленський розповів про порушення тиші на фронті, фото — ОП

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Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється попри новий режим тиші. Нове відео про війну на Донбасі від президента Володимира Зеленського присвячене його перебуванню на фронті.

У ніч з 6 на 7 серпня глава держави перебував поблизу однієї з ділянок на лінії фронту, щоб пересвідчитися, що і в цей час доби також діє перемир’я.

Зеленський у відео, зокрема, коротко пояснив, чому бойовики порушували режим повного та всеосяжного припинення вогню.

В житті можливо все. Ми боремося, щоб була тиша. Але це життя, ви все розумієте. Якби все залежало від української позиції, то все вирішилося б швидше. Тому ми перейшли до наступних етапів закінчення війни, — розповідає у короткому фільмі Зеленський.

Минулого тижня за два дні президент проїхав понад 100 км лінії розмежування на Донбасі. Він спілкувався з українськими військовими. Згодом президент зауважив, що бійці дивувалися, оскільки раніше «до них так не приїжджали, не ночували».

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) досягнула домовленостей про «всеосяжне припинення вогню». Офіс президента України назвав ці домовленості проривом. Водночас опозиція виступила з критикою такої демілітаризації.

Перемир’я на Донбасі почалося 27 липня, воно має виконуватися керівництвом Збройних сил України та керівництвом збройних формувань ОРДЛО «на весь період до повного всеосяжного врегулювання конфлікту».

Водночас у бойових підрозділах спростовують інформацію про те, що їх нібито «роззброїли», забрали кулемети, ПТРК тощо. Також спростовуються заяви про заборону вести вогонь у відповідь на важкі обстріли й ворожий наступ.

Уже в першу добу «перемир'я» ворог вчинив три обстріли позицій Збройних сил України.