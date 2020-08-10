Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n142267-pershu-zayavu-pislya-vyboriv-zrobyv-lukashenko-pro-protesty-promovchav.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, зробив першу заяву після виборів президента, що пройшли в країні напередодні.

Протести та масові сутички поліції з протестувальниками під час виборів Лукашенко не коментував. Про це повідомляє БЕЛТА.

Вже 10 серпня, наступного дня після президентських виборів, Олександр Лукашенко здійснив візит до Пуховічского району Мінської області для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сільськогосподарській сфері.

Олександр Лукашенко заявив під час візиту, що «політика одна має бути, люди».

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, після яких у країні спалахнули масові акції протесту. Під час протестів затримали понад 200 осіб. Білоруські правозахисники повідомляли про першу жертву в протестах. У Мінську загинув чоловік, якого збив автозак, що в’їхав у натовп. Зі свого боку в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують загибель демонстранта.

За попередніми результатами, перемогу з понад 80% голосів здобув чинний президент Олександр Лукашенко, тоді як його головний опонент, Світлана Тихановська, набрала лише 9,9% голосів.

У штабі Тихановської заявили, що результати виборів сфабриковані, оскільки за даними штабу саме Тихановська набрала від 70 до 80% голосів на всіх виборчих дільницях. Також вона додала, що не збирається покидати Білорусь, тому що не бачить передумов для політичного переслідування.