Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: BBC

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, сделал первое заявление после выборов президента, прошедших в стране накануне.

Протесты и массовые столкновения полиции с протестующими на выборах Лукашенко не комментировал. Об этом сообщает БЕЛТА.

Уже 10 августа, на следующий день после президентских выборов, Александр Лукашенко совершил визит в Пуховичский район Минской области для ознакомления с инвестиционным проектом в сфере сельского хозяйства.

Александр Лукашенко заявил во время визита о том, что «политика одна должна быть».

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, после которых в стране вспыхнули массовые акции протеста. Во время протестов задержали более 200 человек. Белорусские правозащитники сообщили о первой жертве протестов. В Минске погиб мужчина, которого сбил автозак, въехавший в толпу. В свою очередь в Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают гибель демонстранта.

По предварительным результатам, победу с более 80% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко, тогда как его главный оппонент, Светлана Тихановская, набрала всего 9,9% голосов.

В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов сфабрикованы и недействительны, поскольку по данным штаба именно Тихановская набрала от 70 до 80% голосов на всех избирательных участках. Также она заявила, что не собирается покидать Беларусь, так как не видит причин для преследования.