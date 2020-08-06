Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n142138-zelenskyy-pohvalyv-viyskovyh-za-tyshu-na-donbasi-i-zayavyv-pro-vidsutnist-vtrat.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років, проте наразі діє режим тиші. Президент України Володимир Зеленський заявив, що впродовж останніх 10 днів перемир’я на Донбасі серед українських військових немає загиблих та поранених.

За словами Зеленського, він вдячний військовим за те, що вони «бережуть своїх побратимів». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч, — зазначив Зеленський.

Зеленський, який перебуває з візитом у Донецькій області, під час спілкування зі ЗМІ запевнив, що Україна робить усе можливе для дотримання режиму тиші та збереження життів наших військовослужбовців, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався… Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, це був би принциповий режим тиші, і ми б перейшли до наступних кроків, до наступних етапів закінчення війни, — зазначив він.

За словами президента, у процесі забезпечення режиму тиші на Донбасі виникає багато питань і проблем.

Найголовніше, що ми хочемо, — витримати цей режим тиші. Кожного дня просто не втрачати наших військових, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чому призначив Леоніда Кравчука очільником Тристоронньої контактної групи.