Новий рейтинг партій в Україні оприлюднили соціологи. Фото: delo.ua

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Ракурс

Свіжий рейтинг українських партій оприлюднили соціологи. Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися на початку серпня 2020 року, то до парламенту потрапили б чотири політичні сили, які зараз представлені в парламенті.

Більшість громадян віддали б голоси політсилі «Слуга народу» — за неї проголосували б 26% опитаних. На другому місці серед улюблених партій українців — «Опозиційна платформа — За життя» із підтримкою 17,6% опитаних. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 5 серпня.

До парламенту також пройшла б «Європейська солідарність» — політсилу підтримують 15,7% респондентів — та «Батьківщина», за яку готові проголосувати 10,4% українців.

Ще 4,8% опитаних підтримують Радикальну партію, а 4,6% — партію «Сила і честь», 3,2% — «Українську стратегію Гройсмана», по 3,0% — партію Шарія та ВО «Свобода». Рейтинг інших політичних сил — менше 3%.

Зазначається, що переважно впевнені у своєму виборці прихильники партій «Європейська солідарність», партії Шарія та «Опозиційної платформи — За життя».

Нагадаємо, наприкінці червня соціологи Центру Разумкова встановили, що президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рейтинг — йому поки що довіряє близько 41% опитаних, а 51% респондентів висловили недовіру. Спікеру ВРУ Дмитру Разумков довіряють 32% опитаних українців, а 48% — висловили недовіру.