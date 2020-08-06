Новый рейтинг партий в Украине обнародовали социологи. Фото: delo.ua

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Ракурс

Свежий рейтинг украинских партий обнародовали социологи. Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в начале августа 2020 года, то в парламент попали бы четыре политических силы, которые сейчас представлены в парламенте.

Большинство граждан отдали бы голоса партии «Слуга народа» — за нее проголосовали бы 26% опрошенных. На втором месте среди любимых партий украинцев — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с поддержкой 17,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 5 августа.

В парламент также прошла бы «Европейская солидарность» — политсилу поддерживают 15,7% респондентов — и «Батькивщина», за которую готовы проголосовать 10,4% украинцев.

Еще 4,8% опрошенных поддерживают Радикальную партию, а 4,6% — партию «Сила и честь», 3,2% — «Украинскую стратегию Гройсмана», 3,0% — партию Шария и ВО «Свобода». Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Отмечается, что преимущественно уверены в своем избиратели сторонники партии «Европейская солидарность», партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, в конце июня социологи Центра Разумкова установили, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет наивысший рейтинг — ему пока что доверяет около 41% опрошенных, а 51% респондентов выразили недоверие. Спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных украинцев, а 48% — выразили недоверие.