Масштабные учения украинских военных в Германии показали на фото

Военные учения в Германии. Фото: Минобороны

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Военные учения «Saber Junction — 2020» начались в Германии. В этом году в них примут участие 17 стран, в том числе и Украина.

Обучение должно состояться в многонациональноv межвидовом центре поддержки боеготовности в городе Хохенфельс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.







Сообщается, что Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил, которое дислоцируется на Львовщине.





Отмечается, что украинское подразделение, как и остальные подразделения стран-участниц, прошло 14-дневную обсервацию на территории военной базы. Для соблюдения правил безопасности участников многонациональных учений несколько раз протестировали на коронавирус, результаты оказались отрицательными.





Во время обсервации десантники повышали практические навыки во время занятий по основным предметам боевой подготовки, а также активно занимались спортом.

Вчера, 5 августа, украинские участники получили снаряжение и начали подготовку к участию в учениях.

Сообщается, что военные пока оттачивают свое мастерство в таких дисциплинах:

планирование;

проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод — рота;

проведение занятий с военными посредниками.

Во время полевой фазы многонациональных учений «Saber Junction — 2020» подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе.

«Saber Junction» — это серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Вооруженных Сил США.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в Черном море провели Соединенные Штаты Америки. В учениях приняли участие Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США.