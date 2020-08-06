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Ракурс
Военные учения в Германии. Фото: Минобороны

Масштабные учения украинских военных в Германии показали на фото

6 авг 2020, 15:10
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Военные учения «Saber Junction — 2020» начались в Германии. В этом году в них примут участие 17 стран, в том числе и Украина.

Обучение должно состояться в многонациональноv межвидовом центре поддержки боеготовности в городе Хохенфельс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Военные учения в Германии. Фото: Миноборони

Сообщается, что Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил, которое дислоцируется на Львовщине.

Военные учения в Германии. Фото: Миноборони

Отмечается, что украинское подразделение, как и остальные подразделения стран-участниц, прошло 14-дневную обсервацию на территории военной базы. Для соблюдения правил безопасности участников многонациональных учений несколько раз протестировали на коронавирус, результаты оказались отрицательными.

Военные учения в Германии. Фото: Миноборони

Во время обсервации десантники повышали практические навыки во время занятий по основным предметам боевой подготовки, а также активно занимались спортом.

Вчера, 5 августа, украинские участники получили снаряжение и начали подготовку к участию в учениях.

Сообщается, что военные пока оттачивают свое мастерство в таких дисциплинах:

  • планирование;
  • проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод — рота;
  • проведение занятий с военными посредниками.

Во время полевой фазы многонациональных учений «Saber Junction — 2020» подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе.


«Saber Junction» — это серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Вооруженных Сил США.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в Черном море провели Соединенные Штаты Америки. В учениях приняли участие Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США.

Источник: Ракурс


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