Масштабні навчання українських військових у Німеччині показали на фото

Військові навчання у Німеччині. Фото: Міноборони

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Військові навчання «Saber Junction — 2020» розпочалися у Німеччині. Цього року у них візьмуть участь 17 країн, у тому числі і Україна.

Навчання мають відбутися у багатонаціонального міжвидовому центрі з підтримки боєготовності місті Хохенфельс. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.





Повідомляється, що Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил, що дислокується на Львівщині.





Зазначається, що український підрозділ, як і решта країн-учасників, проходив 14-денну обсервацію на території військової бази. Для дотримання правил безпеки, учасників багатонаціонального навчання декілька разів протестували на коронавірус, результати виявилися негативними.





Під час обсервації десантники підвищували практичні навички під час занять з основних предметів бойової підготовки, а також активно займалися спортом.

Вчора, 5 серпня, українські учасники отримали спорядження та розпочали підготовку до участі у навчаннях.

Повідомляється, що військові наразі відточують свою майстерність у таких дисциплінах:

планування;

проведення інструкторсько-методичних занять у складі підрозділів рівня взвод — рота;

проведення занять з військовими посередниками.

Під час польової фази багатонаціонального навчання «Saber Junction — 2020» підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі.

«Saber Junction» — це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Збройних Сил США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання у Чорному морі провели Сполучені Штати Америки. У навчаннях взяли участь Військово-морські сили та Військово-повітряні сили США.