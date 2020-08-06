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Ракурс
Військові навчання у Німеччині. Фото: Міноборони

Масштабні навчання українських військових у Німеччині показали на фото

6 сер 2020, 15:10
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Військові навчання «Saber Junction — 2020» розпочалися у Німеччині. Цього року у них візьмуть участь 17 країн, у тому числі і Україна.

Навчання мають відбутися у багатонаціонального міжвидовому центрі з підтримки боєготовності місті Хохенфельс. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Військові навчання у Німеччині. Фото: Міноборони

Повідомляється, що Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил, що дислокується на Львівщині.

Військові навчання у Німеччині. Фото: Міноборони

Зазначається, що український підрозділ, як і решта країн-учасників, проходив 14-денну обсервацію на території військової бази. Для дотримання правил безпеки, учасників багатонаціонального навчання декілька разів протестували на коронавірус, результати виявилися негативними.

Військові навчання у Німеччині. Фото: Міноборони

Під час обсервації десантники підвищували практичні навички під час занять з основних предметів бойової підготовки, а також активно займалися спортом.

Вчора, 5 серпня, українські учасники отримали спорядження та розпочали підготовку до участі у навчаннях.

Повідомляється, що військові наразі відточують свою майстерність у таких дисциплінах:

  • планування;
  • проведення інструкторсько-методичних занять у складі підрозділів рівня взвод — рота;
  • проведення занять з військовими посередниками.

Під час польової фази багатонаціонального навчання «Saber Junction — 2020» підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади буде діяти в складі 503-го полку 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США в Європі.


«Saber Junction» — це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Збройних Сил США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання у Чорному морі провели Сполучені Штати Америки. У навчаннях взяли участь Військово-морські сили та Військово-повітряні сили США.

Джерело: Ракурс


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