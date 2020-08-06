У поїзді «Укрзалізниці» стався новий інцидент, фото: «Укрінформ»

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У поїзді «Укрзалізниці» стався новий інцидент за участі нетверезих пасажирів.

5 серпня під час нічного рейсу поїзда № 17 «Харків — Ужгород» компанія чоловіків почала пиячити та хамовито поводитися, а після того, як до них викликали начальника поїзда, спробувала вирішити «проблему» силою. Про це у своєму Фейсбуці повідомив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

За його словами, в результаті було викликано поліцію. Юрик зазначив, що одного з таких пасажирів висадили в Полтаві, проте двоє інших не бажали вгамуватися та намагалися «з'ясовувати стосунки» з поїзною бригадою, тож їх силоміць виводили на станції Лубни.

Чиновник наголосив, що такі випадки в поїздах є непоодинокими, через що «Укрзалізниця» разом із правоохоронцями домовилася виробити нові підходи та стандарти безпеки у поїздах. Зокрема, обговорюється питання залучення працівників поліції до супроводу поїздів.

На трьох осіб, яких зняли з цього поїзда, складено адмінпротоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Нагадаємо, 31 липня в поїзді «Укрзалізниці» раніше неодноразово судимий чоловік побив одну з пасажирок та намагався її зґвалтувати.