«Слуга народу» розпочала передвиборчу кампанію з гаслом про Україну

«Слуга народу» йде на вибори. Фото: Yevheniya Kravchuk у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n142134-sluga-narodu-rozpochala-peredvyborchu-kampaniu-z-gaslom-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Партія «Слуга народу», яка здобула найбільше голосів українців за результатами минулорічних парламентських виборів, розпочала передвиборчу кампанію до цьогорічних місцевих виборів.

Політсила розпочала передвиборчу кампанію до виборів під слоганом «Україна — це ти». У партії запевняють, що вперше за 29 років незалежності це не просто гарні слова. Про це повідомила заступник голови фракції «Слуги народу» в парламенті Євгенія Кравчук на власній сторінці у Facebook.

За її словами, в Україні завершився процес децентралізації і відтепер питання розвитку громад вирішуватимуться в містах та селах. Влада, яка буде обрана українцями, матиме гроші та повноваження для виконання своїх обіцянок.

Як відомо, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на 25 жовтня 2020 року. Цього дня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Вибори не пройдуть лише в окупованому Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, до місцевих виборів партія «Слуга народу» запустила передвиборчу рекламну кампанію на Закарпатті з помилками у лозунгу. Місцеві члени партії забули поставити кому в реченні та розмістили рекламний білборд із помилкою.