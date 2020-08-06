Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Слуга народа» идет на выборы. Фото: Yevheniya Kravchuk в Фейсбук

«Слуга народа» начала предвыборную кампанию с лозунгом об Украине

6 авг 2020, 14:43
999

Партия «Слуга народа», которая получила больше всего голосов украинцев по результатам прошлогодних парламентских выборов, начала предвыборную кампанию к нынешним местным выборам.

Политсила начала предвыборную кампанию к выборам под слоганом «Украина — это ты». В партии уверяют, что впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуги народа» в парламенте Евгения Кравчук на собственной странице в Facebook.

По ее словам, в Украине завершился процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин будут решаться в городах и селах. Власть, которая будет избрана украинцами, будет иметь деньги и полномочия для выполнения своих обещаний.

Как известно, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября 2020 года. В этот день состоятся очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Выборы не пройдут только в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

«Слуга народа» идет на выборы. Фото: Yevheniya Kravchuk в Фейсбук


«Слуга народа» идет на выборы. Фото: Yevheniya Kravchuk в Фейсбук

Напомним, к местным выборам партия «Слуга народа» запустила предвыборную рекламную кампанию на Закарпатье с ошибками в лозунге. Местные члены партии забыли поставить запятую в предложении и разместили рекламный билборд с ошибкой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров