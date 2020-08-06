«Слуга народа» начала предвыборную кампанию с лозунгом об Украине

«Слуга народа» идет на выборы. Фото: Yevheniya Kravchuk в Фейсбук

https://racurs.ua/n142134-sluga-naroda-nachala-predvybornuu-kampaniu-s-lozungom-ob-ukraine.html

Ракурс

Партия «Слуга народа», которая получила больше всего голосов украинцев по результатам прошлогодних парламентских выборов, начала предвыборную кампанию к нынешним местным выборам.

Политсила начала предвыборную кампанию к выборам под слоганом «Украина — это ты». В партии уверяют, что впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуги народа» в парламенте Евгения Кравчук на собственной странице в Facebook.

По ее словам, в Украине завершился процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин будут решаться в городах и селах. Власть, которая будет избрана украинцами, будет иметь деньги и полномочия для выполнения своих обещаний.

Как известно, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября 2020 года. В этот день состоятся очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Выборы не пройдут только в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Напомним, к местным выборам партия «Слуга народа» запустила предвыборную рекламную кампанию на Закарпатье с ошибками в лозунге. Местные члены партии забыли поставить запятую в предложении и разместили рекламный билборд с ошибкой.