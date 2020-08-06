В поезде «Укрзализныци» произошел новый инцидент, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В поезде «Укрзализныци» произошел новый инцидент с участием нетрезвых пассажиров.

5 августа во время ночного рейса поезда № 17 «Харьков — Ужгород» компания мужчин начала пить и по-хамски себя вести, а после того, как к ним вызвали начальника поезда, попыталась решить «проблему» силой. Об этом в своем Фейсбуке сообщил исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

По его словам, в результате была вызвана полиция. Юрик отметил, что одного из таких пассажиров высадили в Полтаве, однако двое других не желали угомониться и пытались «выяснять отношения» с поездной бригадой, поэтому их силой выводили на станции Лубны.

Чиновник отметил, что такие случаи в поездах не единичны, из-за чего «Укрзализныця» вместе с правоохранителями договорилась выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах. В частности, обсуждается вопрос привлечения сотрудников полиции к сопровождению поездов.

На трех лиц, снятых с этого поезда, составлены админпротоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 31 июля в поезде «Укрзализныци» ранее неоднократно судимый мужчина избил одну из пассажирок и пытался ее изнасиловать.