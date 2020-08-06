Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Война на Донбассе не прекращается шесть лет, однако сейчас там действует режим тишины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 10 дней перемирия на Донбассе среди украинских военных нет погибших и раненых.

По словам Зеленского, он благодарен военным за то, что они «берегут своих собратьев». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор, — отметил Зеленский.

Зеленский, который находится с визитом в Донецкой области, во время общения со СМИ заверил, что Украина делает все возможное для соблюдения режима тишины и сохранения жизней наших военнослужащих, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался… Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам войны, — отметил он.

По словам президента, в процессе обеспечения режима тишины в Донбассе возникает много вопросов и проблем.

Самое главное, что мы хотим, — выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, почему назначил Леонида Кравчука руководителем Трехсторонней контактной группы.