«Это — жизнь»: в новом видео Зеленский рассказал о нарушении тишины на фронте, фото — ОП

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Ракурс

Новое видео о войне на Донбассе от президента Владимира Зеленского посвящено его пребыванию на фронте.

В ночь с 6 на 7 августа глава государства находился вблизи одного из участков на линии фронта, чтобы убедиться, что и в это время суток также действует перемирие.

Зеленский в видео, в частности, коротко объяснил, почему боевики нарушали режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В жизни возможно все. Мы боремся, чтобы была тишина. Но это жизнь, вы все понимаете. Если бы все зависело от украинской позиции, то все решилось бы быстрее. Поэтому мы перешли к следующим этапам прекращения войны, — рассказывает в коротком фильме Зеленский.

На прошлой неделе за два дня президент проехал более 100 км линии разграничения на Донбассе. Он общался с украинскими военными. Впоследствии президент заметил, что бойцы удивлялись, поскольку ранее «к ним так не приезжали, не ночевали».

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) достигла договоренностей о «всеобъемлющем прекращении огня». Офис президента Украины назвал эти договоренности прорывом. В то же время оппозиция выступила с критикой такой демилитаризации.

Перемирие на Донбассе началось 27 июля, оно должно выполняться руководством Вооруженных сил Украины и руководством вооруженных формирований ОРДЛО «на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта».

В то же время в боевых подразделениях опровергают информацию о том, что их якобы «разоружили», забрали пулеметы, ПТРК и тому подобное. Также опровергаются заявления о запрете вести огонь в ответ на тяжелые обстрелы и вражеское наступление.

Уже в первые сутки «перемирия» враг совершил три обстрела позиций Вооруженных сил Украины.