Кто из оккупированного Донбасса может войти в ТКГ, рассказал Кравчук. Фото: Фокус

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Война на Донбассе продолжается уже шесть лет. За это время Украина неоднократно пыталась добиться мира и прекратить боевые действия, однако боевики, подконтрольные России, систематически нарушали достигнутые договоренности. Сейчас украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) готова привлечь к переговорам и жителей оккупированных территорий.

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, он готов сесть за стол переговоров с жителями оккупированной части Донбасса. Об этом он рассказал в интервью «Радіо Свобода».

По его словам, этот человек должен хорошо знать Донбасс — жить или работать там. Главная цель — «услышать тех людей, которые живут на Донбассе».

Мы заявляем везде, что это украинцы, это наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех «руководителей», которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное — людей, которые там живут, — отметил Кравчук.



Он добавил, что это должны быть представители гражданского общества — те, кто работают в вузах, школах, общественных организациях. В то же время за стол переговоров нельзя сажать тех, кто воевал на Донбассе, пытал задержанных и тому подобное.

Кравчук также добавил, что решение по Донбассу принимаются в Москве, однако если жители оккупированных территорий начнут выражать свое мнение и заявлять о нем, «тогда Москва услышит лучше и будет идти навстречу людям».