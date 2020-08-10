Хто виявлятиме коронавірус у школах, розповіли в МОЗ

Коронавірус у школах. Фото: Pixabay

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Коронавірус у школах та його поширення серед учнів буде повністю контролювати керівництво навчального закладу.

Таке рішення прийняли в Міністерстві охорони здоров’я, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 10 серпня.

Степанов заявив, що наразі правила протидії коронавірусу у навчальних закладах досить чіткі та визначенні. Він розповів, що в протоколі, який буде працювати в кожній школі, чітко вказано, як вимірювати температуру учням, коли звертатися до лікарень та в які терміни.

Також він додав, що відповідальність за дотримання санітарних норм теж покладена на керівництво закладів освіти.

Водночас відомо, що коронавірус у школах може поширюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Спалахи COVID-19 в американському штаті Джорджія та Ізраїлі наочно показали, які небезпеки приховує відкриття шкіл після карантину.

Центри з контролю і профілактики захворювань у США повідомляють, що безсимптомне захворювання на COVID-19 лише ускладнює завдання із недопущення поширення коронавірусу. Спалах коронавірусу серед дітей у літньому таборі штату Джорджія довів неспроможність теорії про те, що діти рідко є переносниками хвороби.

Попри те, що увесь персонал літнього табору суворо дотримувався правил гігієни та користувався масками, спалаху коронавірусу уникнути не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня. Уряд уже провів усі необхідні заходи та наради.

Зі свого боку в Міністерстві освіти та науки опублікували рекомендації для роботи шкіл в умовах поновлення в них навчання з 1 вересня. Рекомендації передбачають, що в школах потрібно буде дотримуватися соціальної дистанції та правил гігієни.

Школи мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами дезінфекції та мийними засобами. Також мають бути обладнані місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок.