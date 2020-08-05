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Ракурс
Школи з 1 вересня зможуть розпочати роботу, фото: «Всеосвіта»

Рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня опублікувало Міносвіти

5 сер 2020, 19:33
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Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл в умовах поновлення в них навчання з 1 вересня.

Рекомендації зокрема, передбачають, що в школах потрібно буде дотримуватися соціального дистанціювання і правил гігієни. Учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендується учитися дистанційно або на екстернаті. Текст рекомендацій опубліковано на сайті відомства.

Педагогам з початку навчального року рекомендується спілкуватися з батьками учнів переважно дистанційно.

Школи мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами дезінфекції та миючими засобам. Також мають бути обладнані місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок.

Для того, щоб забезпечити у школах необхідне соціальне дистанціювання, у відомстві рекомендують:

  • відкрити кілька входів;
  • збільшити відстань між партами;
  • використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;
  • адаптувати для потреб навчання великі приміщення — актові зали та коридори;
  • проводити заняття на відкритому повітрі;
  • встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів.

За класами рекомендується закріпити окремі навчальні кабінети.

Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, — наголошують у відомстві.

Крім того, навчальним закладам рекомендується запровадити гнучку структуру навчального року.


Також школам рекомендується на початку навчального року перевірити рівень опанування навчального матеріалу учнями, яким через епідемію коронавірусу навчальний рік 2019/2020 довелося завершувати дистанційно.

Нагадаємо, Кабмін схвалив проведення реформи харчування у школах.

Джерело: Ракурс


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