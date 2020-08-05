Рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня опублікувало Міносвіти

Школи з 1 вересня зможуть розпочати роботу, фото: «Всеосвіта»

https://racurs.ua/ua/n142101-rekomendaciyi-dlya-roboty-shkil-z-1-veresnya-opublikuvalo-minosvity.html

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Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл в умовах поновлення в них навчання з 1 вересня.

Рекомендації зокрема, передбачають, що в школах потрібно буде дотримуватися соціального дистанціювання і правил гігієни. Учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендується учитися дистанційно або на екстернаті. Текст рекомендацій опубліковано на сайті відомства.

Педагогам з початку навчального року рекомендується спілкуватися з батьками учнів переважно дистанційно.

Школи мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту, засобами дезінфекції та миючими засобам. Також мають бути обладнані місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок.

Для того, щоб забезпечити у школах необхідне соціальне дистанціювання, у відомстві рекомендують:

відкрити кілька входів;

збільшити відстань між партами;

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

адаптувати для потреб навчання великі приміщення — актові зали та коридори;

проводити заняття на відкритому повітрі;

встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів.

За класами рекомендується закріпити окремі навчальні кабінети.

Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, — наголошують у відомстві.

Крім того, навчальним закладам рекомендується запровадити гнучку структуру навчального року.

Також школам рекомендується на початку навчального року перевірити рівень опанування навчального матеріалу учнями, яким через епідемію коронавірусу навчальний рік 2019/2020 довелося завершувати дистанційно.

Нагадаємо, Кабмін схвалив проведення реформи харчування у школах.