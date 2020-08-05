Рекомендации для работы школ с 1 сентября опубликовало Минобразования

Рекомендации для работы школ с 1 сентября опубликовало Минобразованияhttps://racurs.ua/n142101-rekomendacii-dlya-raboty-shkol-s-1-sentyabrya-opublikovalo-minobrazovaniya.htmlРакурс
Минобразования опубликовало рекомендации для работы школ в условиях восстановления в них обучения с 1 сентября.
Рекомендации частности, предусматривают, что в школах нужно будет соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены. Ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Текст рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
Педагогам с начала учебного года рекомендуется общаться с родителями учеников преимущественно дистанционно.
Школы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции и моющими средствам. Также должны быть оборудованы места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток.
Для того, чтобы обеспечить в школах необходимое социальное дистанцирование, в ведомстве рекомендуют:
- открыть несколько входов;
- увеличить расстояние между партами;
- использовать разметку на полу для организованного движения коридорами;
- адаптировать для нужд обучения большие помещения — актовые залы и коридоры;
- проводить занятия на открытом воздухе;
- установить гибкий график занятий для различных категорий учащихся.
За классами рекомендуется закрепить отдельные учебные кабинеты.
Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, — подчеркивают в ведомстве.
Кроме того, учебным заведениям рекомендуется применять гибкую структуру учебного года.
Также школам рекомендуется в начале учебного года проверить уровень освоения учебного материала учениками, которым из-за эпидемии коронавируса учебный год 2019/2020 пришлось завершать дистанционно.
Напомним, Кабмин одобрил проведение реформы питания в школах.