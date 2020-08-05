Рекомендации для работы школ с 1 сентября опубликовало Минобразования

Школы с 1 сентября смогут приступить к работе, фото: «Всеосвита»

https://racurs.ua/n142101-rekomendacii-dlya-raboty-shkol-s-1-sentyabrya-opublikovalo-minobrazovaniya.html

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Минобразования опубликовало рекомендации для работы школ в условиях восстановления в них обучения с 1 сентября.

Рекомендации частности, предусматривают, что в школах нужно будет соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены. Ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Текст рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

Педагогам с начала учебного года рекомендуется общаться с родителями учеников преимущественно дистанционно.

Школы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции и моющими средствам. Также должны быть оборудованы места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток.

Для того, чтобы обеспечить в школах необходимое социальное дистанцирование, в ведомстве рекомендуют:

открыть несколько входов;

увеличить расстояние между партами;

использовать разметку на полу для организованного движения коридорами;

адаптировать для нужд обучения большие помещения — актовые залы и коридоры;

проводить занятия на открытом воздухе;

установить гибкий график занятий для различных категорий учащихся.

За классами рекомендуется закрепить отдельные учебные кабинеты.

Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, — подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, учебным заведениям рекомендуется применять гибкую структуру учебного года.

Также школам рекомендуется в начале учебного года проверить уровень освоения учебного материала учениками, которым из-за эпидемии коронавируса учебный год 2019/2020 пришлось завершать дистанционно.

Напомним, Кабмин одобрил проведение реформы питания в школах.