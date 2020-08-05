Последствия аварии на инженерных сетях в Киеве, скриншот видео

https://racurs.ua/n142100-novyy-geyzer-v-kieve-popal-na-video.html

Ракурс

В Киеве из-за аварии на инженерных сетях возник новый «гейзер».

Инцидент произошел на проспекте Победы, сообщает издание «Киев Оперативный».

Отмечается, что рядом с этим местом расположен путепровод, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте.

В «Киевавтодоре» недавно заявляли, что почти каждый день в столице из-за изношенности инженерных сетей происходят аварии, приводящие к повреждениям дорог или тротуаров.

Сейчас на ряде объектов инфраструктуры в Киеве проводятся ремонтные работы. Несколько дней назад в КГГА сообщали, что уже сделана половина из запланированных средних ремонтов на 115 объектах улично-дорожной сети.

Напомним, в конце июля у здания Верховной Рады на проспекте Михаила Грушевского в Киеве провалился асфальт. Причиной инцидента стало подмывание проезжей части из-за аварии на водопроводе.