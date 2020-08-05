Наслідки аварії на інженерних мережах у Києві, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142100-novyy-geyzer-u-kyievi-potrapyv-na-video.html

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У Києві через аварію на інженерних мережах виник новий «гейзер».

Інцидент стався на проспекті Перемоги, повідомляє видання «Київ Оперативний».

Зазначається, що поряд із цим місцем розташований шляхопровід, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті.

У «Київавтодорі» нещодавно заявляли, що майже кожного дня у столиці через зношеність інженерних мереж відбуваються аварії, які призводять до пошкоджень доріг чи тротуарів.

Наразі на низці об'єктів інфраструктури у Києві тривають ремонтні роботи. Кілька днів тому в КМДА повідомляли, що вже зроблено половину із запланованих середніх ремонтів на 115 об'єктах вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо, наприкінці липня біля будівлі Верховної Ради на проспекті Михайла Грушевського в Києві провалився асфальт. Причиною інциденту стало підмивання проїжджої частини через аварію на водопроводі.