Чи буде Медведчук переговорником по Донбасу, розповів Кравчук

https://racurs.ua/ua/n142269-chy-syade-medvedchuk-za-stil-peregovoriv-po-donbasu-rozpoviv-kravchuk.html

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі, розповів про взаємини зі своїм близьким політичним соратником, нардепом Віктором Медведчуком. За словами екс-президента, він вже п’ять років не спілкувався з проросійським політиком.

Я п’ять років з Віктором Медведчуком не спілкувався навіть по телефону. П’ять років… Я вважаю, що та позиція, яку займає Медведчук (щодо Донбасу — ред.) — вона не може бути підтримана Україною, тому що вона ставить Україну в складне становище, — зазначив Кравчук в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Разом из тим, колишній український президент висловився за використання досвіду політиків від різних сил.

Я за те, що використати досвід українських політиків і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України і Росії, тому що вона там присутня. І узгодити перш за все з людьми, які там знаходяться. Тобто я не виключаю спілкування із Медведчуком, але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою, — заявив Кравчук.

За його словами, він аналізуватиме все для того, щоб «нас не ввели в оману».

Окрім цього, Кравчук ще не визначився щодо необхідності присутності Медведчука під час переговорів щодо Донбасу.

Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації, — заявив екс-президент.

Він попросив місяць часу на з’ясування всіх тонкощів ситуації.

Хоча б через місяць я зможу відповісти на це запитання, — резюмував Кравчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 серпня пояснив, чому призначив Кравчука головою Тристоронньої контактної групи.