Сядет ли Медведчук за стол переговоров по Донбассу, рассказал Кравчук

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Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, рассказал о взаимоотношениях со своим близким политическим соратником, нардепом Виктором Медведчуком. По словам экс-президента, он уже пять лет не общался с пророссийским политиком.

Я пять лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет… Я считаю, что позиция, которую занимает Медведчук… (по Донбассу — ред.) Она не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит Украину в сложное положение, — отметил Кравчук в интервью для «Радио Свобода».

Вместе с тем, бывший украинский президент высказался за использование опыта политиков от разных сил.

Я за то, чтобы использовать опыт украинских политиков и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины и России, потому что она там присутствует. И согласовать — прежде всего с людьми, которые там находятся. То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой, — заявил Кравчук.

По его словам, он будет анализировать все для того, чтобы «нас не ввели в заблуждение».

Кроме этого, Кравчук еще не определился в вопросе необходимости присутствия Медведчука на переговорах по Донбассу.

Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней работаю председателем украинской делегации, — заявил экс-президент.

Он попросил месяц времени для выяснения всех тонкостей ситуации.

Хотя бы спустя месяц я смогу ответить на ваш вопрос, — резюмировал Кравчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 августа объяснил, почему назначил Кравчука главой Трехсторонней контактной группы.