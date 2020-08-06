Кравчук заговорил о новом Будапештском меморандуме

Леонид Кравчук, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/n142148-kravchuk-zagovoril-o-novom-budapeshtskom-memorandume.html

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Леонид Кравчук, первый президент Украины и новый глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ), считает, что наше государство может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

Это произойдет, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, заявил Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает издание «Обозреватель».

По мнению Кравчука, состав участников новой редакции Будапештского меморандума следует расширить, чтобы к нему присоединилась Германия, как ведущая страна Европы, Польша и другие государства.

Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа, — заявил он.

Кроме того, отметил Кравчук, в новой версии этого меморандума должны быть указаны не только «заявления и желания», но и четкий механизм реализации задекларированных принципов.

Будапештский меморандум — это международное соглашение о неядерном статусе нашего государства, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Позже к этому меморандуму присоединились Франция и Китай.

Будапештский меморандум, в частности, предусматривал гарантии суверенитета и безопасности Украины. Подписанты меморандума обязывались воздерживаться от угрозы силой в отношении Украины и ее применения против территориальной целостности или политической независимости нашего государства.

В 2014 году Россия нарушила Будапештский меморандум, начав военную агрессию против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, объяснил, почему назначил Кравчука главой Трехсторонней контактной группы.