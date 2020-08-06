Новый подозреваемый появился в деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко

Офис генпрокурора. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n142147-novyy-podozrevaemyy-poyavilsya-v-dele-ob-ubiystve-jurnalista-vasiliya-sergienko.html

Ракурс

Убийство журналиста Василия Сергиенко расследуется уже более шести лет и неожиданно в деле появился новый подозреваемый. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении участнику преступной организации, который причастен к убийству журналиста.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной организации совершил похищение журналиста, осуществлял пытки над ним, а также принимал участие в убийстве Сергиенко, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В настоящее время по данному делу на скамье подсудимых шестеро подозреваемых, двое находятся в розыске.

Фигуранта подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Как известно, герой Небесной сотни, активист и журналист-расследователь Сергиенко 4 апреля 2014 года был похищен у своего дома. Похитители жестоко избили журналиста, а затем убили. На следующий день Сергиенко нашли мертвым в лесу. Он был закован в наручники. Убийцы перерезали журналисту горло. На теле были обнаружены многочисленные порезы.