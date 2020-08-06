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Ракурс
Офіс генпрокурора. Фото: Цензор.НЕТ

Новий підозрюваний з’явився у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка

6 сер 2020, 18:15
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Вбивство журналіста Василя Сергієнка розслідується вже понад шість років і несподівано у справі з’явився новий підозрюваний. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру учаснику злочинної організації, який причетний до вбивства журналіста.

За даними слідства, підозрюваний у складі злочинної організації скоїв викрадення журналіста, здійснював тортури над ним, а також брав участь у вбивстві Сергієнка, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

На разі за даною справою на лаві підсудних шестеро підозрюваних, двоє перебувають у розшуку.


Фігуранта підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації). Санкції статті передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років.

Як відомо, героя Небесної сотні, активіста і журналіста-розслідувача Сергієнка 4 квітня 2014 року було викрадено біля його будинку. Викрадачі жорстоко побили журналіста, а потім вбили. Наступного дня Сергієнка знайшли мертвим у лісі. Він був закутий у кайданки. Вбивці перерізали журналісту горло. На тілі були виявлені численні порізи.

Джерело: Ракурс


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