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Чиновника викрили на отриманні хабара на суму 1,32 млн грн, фото: НАБУ
Викритому на мільйонному хабарі чиновнику ХОДА оголосили підозруhttps://racurs.ua/ua/n142146-vykrytomu-na-milyonnomu-habari-chynovnyku-hoda-ogolosyly-pidozru.htmlРакурс
На хабарі викрили директора департаменту Харківської облдержадміністрації.
Його 3 серпня затримали «на гарячому» після отримання 1,32 млн грн хабара, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Цей чиновник раніше обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської області, тому обіцяв «допомогти» одному з підприємців вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Ці кошти нібито мали надалі бути передані керівництву «Харківобленерго».
Суму 1,32 млн грн чиновник визначав із розрахунку 2 тис. 200 грн за кожен кіловат потужності.
Тепер цьому чиновнику повідомлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених низками статей Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину);
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Нагадаємо, на хабарі у 200 тис. грн нещодавно викрили чиновника Київської ОДА.
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