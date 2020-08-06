Чиновника викрили на отриманні хабара на суму 1,32 млн грн, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n142146-vykrytomu-na-milyonnomu-habari-chynovnyku-hoda-ogolosyly-pidozru.html

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На хабарі викрили директора департаменту Харківської облдержадміністрації.

Його 3 серпня затримали «на гарячому» після отримання 1,32 млн грн хабара, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Цей чиновник раніше обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської області, тому обіцяв «допомогти» одному з підприємців вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Ці кошти нібито мали надалі бути передані керівництву «Харківобленерго».

Суму 1,32 млн грн чиновник визначав із розрахунку 2 тис. 200 грн за кожен кіловат потужності.

Тепер цьому чиновнику повідомлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених низками статей Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, на хабарі у 200 тис. грн нещодавно викрили чиновника Київської ОДА.