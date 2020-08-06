Чиновника уличили в получении взятки на сумму 1,32 млн грн, фото: НАБУ

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Ракурс

На взятке разоблачили директора департамента Харьковской облгосадминистрации.

Его 3 августа задержали «на горячем» после получения 1,32 млн грн взятки, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Этот чиновник ранее занимал должность в управлении топливно-энергетического комплекса Харьковской области, поэтому обещал «помочь» одному из предпринимателей решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Эти средства якобы должны были в дальнейшем быть переданы руководству «Харьковоблэнерго».

Сумму 1,32 млн грн чиновник определял из расчета 2 тыс. 200 грн за каждый киловатт мощности.

Теперь этому чиновнику сообщено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, на взятке в 200 тыс. грн недавно разоблачили чиновника Киевской ОГА.