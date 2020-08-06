Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: РКБ-Україна

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Ракурс

Пожежа у Львові спалахнула сьогодні, 6 серпня, на даху однієї із житлових багатоповерхівок. Близько 14.00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на технічному поверсі 10-поверхового будинку, розташованого на вулиці Любінській, 164.

Про інцидент у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Депутат опублікував декілька фото та відео пожежі. Чорний дим було видно за кілька кілометрів.

Прибулі на місце пожежі рятувальники евакуювали 20 мешканців із квартир останнього поверху.

За попередньою інформацією, сталося займання бітуму на даху будівлі.

У зв’язку з сильним задимленням, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу повністю ліквідовано. У ДСНС заявили, що вогонь знищив бітумне покриття даху на площі 15 кв. м.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», у селищі Затока Одеської області на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа у двох одноповерхових дерев’яних будинках, адміністративній будівлі, металевому спорудженні для господарських потреб із поширенням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки і аптеку бази відпочинку «Атлантида». У результаті пожежі відпочиваючий 1994 року народження отруївся продуктами горіння.