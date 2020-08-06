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Ракурс
Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: РКБ-Україна

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів — фото і відео інциденту

6 сер 2020, 17:35
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Пожежа у Львові спалахнула сьогодні, 6 серпня, на даху однієї із житлових багатоповерхівок. Близько 14.00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на технічному поверсі 10-поверхового будинку, розташованого на вулиці Любінській, 164.

Про інцидент у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: FacebookДепутат опублікував декілька фото та відео пожежі. Чорний дим було видно за кілька кілометрів.

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: FacebookПрибулі на місце пожежі рятувальники евакуювали 20 мешканців із квартир останнього поверху.

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: FacebookЗа попередньою інформацією, сталося займання бітуму на даху будівлі.

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: FacebookУ зв’язку з сильним задимленням, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося працювати в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу в житловій багатоповерхівці Львова було видно за кілька кілометрів. Фото: Facebook

Пожежу повністю ліквідовано. У ДСНС заявили, що вогонь знищив бітумне покриття даху на площі 15 кв. м.


У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як раніше писав «Ракурс», у селищі Затока Одеської області на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа у двох одноповерхових дерев’яних будинках, адміністративній будівлі, металевому спорудженні для господарських потреб із поширенням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки і аптеку бази відпочинку «Атлантида». У результаті пожежі відпочиваючий 1994 року народження отруївся продуктами горіння.

Джерело: Ракурс


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