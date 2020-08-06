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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Вибух у Бейруті спонукав Зеленського ініціювати перевірку складів в Україніhttps://racurs.ua/ua/n142144-vybuh-u-beyruti-sponukav-zelenskogo-iniciuvaty-perevirku-skladiv-v-ukrayini.htmlРакурс
Масштабний вибух у Бейруті, який стався 4 серпня, спонукав президента України Володимира Зеленського звернутися до прем'єра Дениса Шмигаля щодо проведення перевірки складів з небезпечними матеріалами.
Про результати проведених перевірок Шмигаль має проінформувати Зеленського особисто. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зеленский просить терміново перевірити стан поводження з речовинами, які за певних умов можуть становити загрозу життю людей та навколишньому середовищу.
За результатами цих перевірок Зеленський закликає вжити відповідних заходів.
У столиці Лівану Бейруті 4 серпня вибухнув склад, у якому зберігалися 2,75 тис. тонн аміачної селітри. Це міндобриво за певних умов стає вибухонебезпечним. Вважається, що вибух у Бейруті спровокувала іскра від робіт зі зварювання, котра підпалила феєрверки, які також зберігалися на складі.
Нагадаємо, в результаті вибуху 4 серпня у Бейруті частково або повністю зруйновано половину міста. Збитки оцінюються на суму 15 млрд дол. США.
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