Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n142144-vzryv-v-beyrute-pobudil-zelenskogo-iniciirovat-proverku-skladov-v-ukraine.html

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Масштабный взрыв в Бейруте, который произошел 4 августа, побудил президента Украины Владимира Зеленского обратиться к премьеру Денису Шмыгалю относительно проведения проверки складов с опасными материалами.

О результатах проведенных проверок Шмыгаль должен проинформировать Зеленского лично. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский просит срочно проверить состояние обращения с веществами, которые при определенных условиях могут представлять угрозу жизни людей и окружающей среде.

По результатам этих проверок Зеленский призывает принять соответствующие меры.

В столице Ливана Бейруте 4 августа взорвался склад, в котором хранились 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры. Это минудобрение при определенных условиях становится взрывоопасным. Считается, что взрыв в Бейруте спровоцировала искра от работ по сварке, которая подожгла фейерверки, также хранившиеся на складе.

Напомним, в результате взрыва 4 августа в Бейруте частично или полностью разрушена половина города. Убытки оцениваются в 15 млрд долл. США.