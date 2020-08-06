«Тайные агенты» появятся на местных выборах. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n142143-taynye-agenty-poyavyatsya-na-mestnyh-vyborah-dlya-chego-oni-nujny.html

Ракурс

Местные выборы 2020 года являются очень важным индикатором общественного мнения для всех политических сил в Украине. Поэтому они должны пройти максимально честно и открыто. Нацполиция рассматривает возможность полноценного расследования возможных схем подкупа избирателей на выборах.

Для этого в Нацполиции планируют внедрить «тайных агентов», которые негласно будут следить на выборах за подкупом избирателей, заявила глава правления и координатор политических программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская в эфире телеканала «Украина 24».

Айвазовская уточнила, что ранее подкуп избирателей не считался тяжким преступлением, но сейчас ситуация изменилась. Поэтому Нацполиция приложит максимум усилий, чтобы полностью расследовать всю цепочку подкупа и наказать каждого участника этой схемы.

Также глава правления и координатор политических программ Гражданской сети «Опора» добавила, что правоохранители смогут внедрять тайных агентов, документируя информацию.

Как известно, проведение местных выборов назначено на 25 октября 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», в «Комитете избирателей Украины» полагают, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавирусного карантина.