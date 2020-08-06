Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочего визита в Донецкую область решил совершить покупки в продуктовом магазине. Туда он зашел в маске, но потом решил ее снять, чтобы сфотографироваться с желающими.

Глава государства зашел купить сладостей и во время разговора с украинцами снял маску. Об этом сообщает OBOZREVATEL.





Президент прибыл в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе для вручения наград украинским военным за мужество в бою. После награждения президент решил купить кофе и сладостей и зашел в магазин. На фото президент находится без маски, а на видео уже надел средство индивидуальной защиты.





Отметим, что сам Зеленский заявил, что все посетители магазина были в масках без предупреждений и напоминаний, а снимали их только для того, чтобы сфотографироваться. В то же время на фотографиях, которые сделали журналисты, можно увидеть, что большое количество людей в магазине находятся без масок.

Ранее глава государства уже нарушал карантин. Он решил выпить кофе в закрытом Министерством здравоохранения кафе в Хмельницком во время деловой поездки.

Чиновников, которые сопровождали Зеленского, в том числе главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, суд оштрафовал на 17 тыс. грн каждого. А вот президент остался безнаказанным из-за того, что украинские законы не позволяют привлечь гаранта конституции к административной ответственности.





Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 августа в Украине ввели новые правила карантина. Постановлением Кабмина № 641 адаптивный карантин продлен до 31 августа. Кроме того, в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины поделили на четыре зоны: «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую». Для каждой зоны установлены свои карантинные ограничения.