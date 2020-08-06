Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n142142-zelenskogo-vpiymaly-v-magazyni-bez-masky-foto-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час робочого візиту до Донецької області знову порушив карантин та відвідав продуктовий магазин без маски.

Глава держави зайшов купити солодощів та під час розмови з українцями зняв маску. Про це повідомляє OBOZREVATEL.







Президент прибув до зони проведення операції Об'єднаних Сил (ООС) на Донбасі для вручення нагород українським військових за мужність у бою. Після нагородження президент вирішив купити кави та солодощів та зайшов до магазину. Зазначимо, що на фото президент знаходиться без маски, а на відео вже вдягнув засіб індивідуального захисту.



Зі свого боку сам Зеленський заявив, що всі відвідувачі магазину були у масках без попереджень та нагадувань, а знімали їх лише для того, щоб сфотографуватися. Наголосимо, що на фотографіях, які зробили журналісти, можна побачити, що велика кількість людей в магазині знаходиться без масок.





Раніше голова держави вже порушував карантин. Він вирішив випити кави в зачиненому на вимогу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) кафе в Хмельницькому під час ділової поїздки.



Чиновників, які супроводжували Зеленського, у тому числі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, суд оштрафував на 17 тис. грн кожного. А от президент залишився непокараним через те, що українські закони не дають змогу притягнути гаранта конституції до адміністративної відповідальності.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 серпня в Україні ввели нові правила карантину. Постановою Кабміну № 641 адаптивний карантин продовжено до 31 серпня. Крім того, у залежності від епідеміологічної ситуації регіони України поділили на чотири зони: «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену».Для кожної зони встановлені свої карантинні обмеження.