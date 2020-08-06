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Ракурс
Мінімальна зарплата в Україні може зрости, фото: «Інформатор»

Підвищити мінімальну зарплату Зеленський запропонує Раді

6 сер 2020, 16:24
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Мінімальну зарплату можуть підвищити в Україні вже найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 серпня, внесе до Верховної Ради законопроект, який передбачає підвищення розміру мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Про це заступник очільника Офісу президента Юлія Ковалів повідомила під час брифінгу, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Ковалів, цей законопроект Верховна Рада може розглянути на позачерговому засіданні у серпні. Вона зазначила, що основним джерелом фінансування підвищення мінімальної зарплати стане економія на обслуговуванні держборгу.


Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 4 тис. 723 грн. Востаннє вона зростала з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, уряд у червні опублікував попередній графік підвищення мінімальних зарплат в Україні. Згідно з цим графіком, мінімальна зарплата в Україні має зрости з 1 вересня цього року, а також двічі зростати у 2021 році.

Джерело: Ракурс


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