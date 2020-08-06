Минимальная зарплата в Украине может вырасти, фото: «Информатор»

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Минимальную зарплату могут повысить в Украине в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий повышение размера минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Об этом заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалева сообщила во время брифинга, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Ковалевой, этот законопроект Верховная Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в августе. Она отметила, что основным источником финансирования повышения минимальной зарплаты станет экономия на обслуживании госдолга.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 4 тыс. 723 грн. Последний раз она росла с 1 января 2020 года.

Напомним, правительство в июне опубликовало предварительный график повышения минимальных зарплат в Украине. Согласно этому графику, минимальная зарплата в Украине должна вырасти с 1 сентября этого года, а также дважды расти в 2021 году.