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Минимальная зарплата в Украине может вырасти, фото: «Информатор»
Повысить минимальную зарплату Зеленский предложит Радеhttps://racurs.ua/n142141-zelenskiy-predlojit-rade-povysit-minimalnuu-zarplatu.htmlРакурс
Минимальную зарплату могут повысить в Украине в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 августа, внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий повышение размера минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября.
Об этом заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалева сообщила во время брифинга, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
По словам Ковалевой, этот законопроект Верховная Рада может рассмотреть на внеочередном заседании в августе. Она отметила, что основным источником финансирования повышения минимальной зарплаты станет экономия на обслуживании госдолга.
Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 4 тыс. 723 грн. Последний раз она росла с 1 января 2020 года.
Напомним, правительство в июне опубликовало предварительный график повышения минимальных зарплат в Украине. Согласно этому графику, минимальная зарплата в Украине должна вырасти с 1 сентября этого года, а также дважды расти в 2021 году.
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