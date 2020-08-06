«Слуги» исправляют ошибку на бигбордах «дедовским» способом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n142140-slugi-ispravlyaut-oshibku-na-bigbordah-dedovskim-sposobom-video.html

Ракурс

Местные выборы в Украине должны показать реальный рейтинг политических сил и предвыборная гонка уже стартовала. Вот только на Закарпатье она началась небольшим конфузом для партии «Слуга народа». На предвыборном бигборде в лозунге «С теми, кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!» перед словом «кто» была пропущена запятая.

Ошибка не ускользнула от глаз местного журналиста Виталия Глаголы, который сообщил о конфузе в Telegram-канале.

В партии «Слуга народа» отреагировали на сообщение Глаголы и поспешили исправить ошибку.

Из неудобной ситуации в партии решили выйти с помощью проверенного «дедовского» метода. Люди на стремянках вручную доклеивают на бигбордах пропущенную запятую.

Об этом сообщил в Facebook нардеп Игорь Кривошеев, который изображен на предвыборном рекламном бигборде.

Специально для Виталия Глаголы клеим запятую. В конструктивной критике и нормальном диалоге нет ничего страшного, — заявил Кривошеев.



Как ранее писал «Ракурс», «Слуга народа» начала предвыборную кампанию к выборам под слоганом «Украина — это ты». В партии уверяют, что впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова.