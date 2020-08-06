«Слуги» виправляють помилку на бігбордах «дідівським» способом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n142140-slugy-vypravlyaut-pomylku-na-bigbordah-didivskym-sposobom-video.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні повинні показати реальний рейтинг політичних сил і передвиборча гонка вже стартувала. Ось тільки на Закарпатті вона почалася невеликим конфузом для партії «Слуга народу». На передвиборчому бігборді у гаслі «З тими, хто хоче збудувати краще Закарпаття, Україну!» перед словом «хто» була пропущена кома.

Помилка не вислизнула від очей місцевого журналіста Віталія Глаголи, який повідомив про конфуз у Telegram-каналі.

У партії «Слуга народу» відреагували на повідомлення Глаголи і поспішили виправити помилку.

Із незручної ситуації у партії вирішили вийти за допомогою перевіреного «дідівського» методу. Люди на драбинах вручну доклеюють на бігбордах пропущену кому.

Про це повідомив у Facebook нардеп Ігор Кривошеєв, який зображений на передвиборчому рекламному бігборді.

Спеціально для Віталія Глаголи клеїмо кому. У конструктивній критиці і нормальному діалозі немає нічого страшного, — заявив Кривошеєв.



Як раніше писав «Ракурс», «Слуга народу» розпочала передвиборчу кампанію до виборів під слоганом «Україна — це ти». У партії запевняють, що вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова.