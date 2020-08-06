Кордони для українців відкрила ще одна популярна серед туристів країна

Подорож до Чорногорії. Фото: Pixabay

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Ракурс

В’їзд до Європейського Союзу все ще закритий для українців, але одна в країн усе ж включила Україну до «зеленого списку».

Чорногорія дозволила українцям подорожувати до країни без обмежень. Про це повідомляє прес-служба українського посольства в Чорногорії.

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила «зелений» список країн, жителі яких можуть безперешкодно в’їжджати в Чорногорію без обмежень. У список додали Україну, Азербайджан, Білорусь, Канаду, Росію та Зімбабве.

Згідно з новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку. Також скасували необхідність мати при собі негативний ПЛР-тест.



Напередодні Чорногорія внесла Росію до «зеленої зони» попри те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж у РФ — 72,8 проти 127,2.

Таке рішення обурило українських дипломатів, яким країна відмовляла у відкритті кордонів для громадян України та не давала змоги самостійно відвідувати країну, а лише в складі туристичної групи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за найоптимістичнішими прогнозами зовнішні кордони ЄС залишаться закритими для українців до кінця вересня.