Границы для украинцев открыла еще одна популярная среди туристов страна

Границы для украинцев открыла еще одна популярная среди туристов странаhttps://racurs.ua/n142139-granicy-dlya-ukraincev-otkryla-esche-odna-populyarnaya-sredi-turistov-strana.htmlРакурс
Въезд в Европейский Союз все еще закрыт для украинцев, но одна из стран все же включила Украину в «зеленый список».
Черногория позволила украинцам путешествовать в страну без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Черногории.
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил «зеленый» список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать на территорию Черногории без ограничений. В список добавили Украину, Азербайджан, Беларусь, Канаду, Россию и Зимбабве.
Согласно новому решению, украинцы смогут пересечь границу на авто, как и граждане других стран из «зеленого» списка. Также теперь не нужно иметь при себе негативный ПЦР-тест.
Накануне Черногория внесла Россию в «зеленую зону», несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ — 72,8 против 127,2.
Такое решение возмутило украинских дипломатов, которым страна отказывала в открытии границ для граждан Украины и не давала возможности украинцам самостоятельно посещать государство, а только в составе туристической группы.
Напомним, ранее мы сообщали, что по самым оптимистичным прогнозам внешние границы ЕС останутся закрытыми для украинцев до конца сентября.