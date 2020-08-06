Границы для украинцев открыла еще одна популярная среди туристов страна

Путешествие в Черногорию. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142139-granicy-dlya-ukraincev-otkryla-esche-odna-populyarnaya-sredi-turistov-strana.html

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Въезд в Европейский Союз все еще закрыт для украинцев, но одна из стран все же включила Украину в «зеленый список».

Черногория позволила украинцам путешествовать в страну без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Черногории.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил «зеленый» список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать на территорию Черногории без ограничений. В список добавили Украину, Азербайджан, Беларусь, Канаду, Россию и Зимбабве.

Согласно новому решению, украинцы смогут пересечь границу на авто, как и граждане других стран из «зеленого» списка. Также теперь не нужно иметь при себе негативный ПЦР-тест.

Накануне Черногория внесла Россию в «зеленую зону», несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ — 72,8 против 127,2.

Такое решение возмутило украинских дипломатов, которым страна отказывала в открытии границ для граждан Украины и не давала возможности украинцам самостоятельно посещать государство, а только в составе туристической группы.

Напомним, ранее мы сообщали, что по самым оптимистичным прогнозам внешние границы ЕС останутся закрытыми для украинцев до конца сентября.