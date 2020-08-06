«Таємні агенти» з'являться на місцевих виборах. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n142143-taiemni-agenty-z-yavlyatsya-na-miscevyh-vyborah-dlya-chogo-vony-potribni.html

Ракурс

Місцеві вибори 2020 року є дуже важливим індикатором громадської думки для усіх політичних сил в Україні. Тому вони повинні пройти максимально чесно і відкрито. Нацполіція розглядає можливість повноцінного розслідування можливих схем підкупу виборців на виборах.

Для цього в Нацполіції планують впровадити «таємних агентів», які негласно стежитимуть на виборах за підкупом виборців, заявила голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в ефірі телеканалу «Україна 24».

Айвазовська уточнила, що раніше підкуп виборців не вважався тяжким злочином, але зараз ситуація змінилася. Тому Нацполіція докладе максимум зусиль, щоб повністю розслідувати весь ланцюжок підкупу та покарати кожного учасника цієї схеми.

Також голова правління і координатор політичних програм Громадянської мережі «Опора» додала, що правоохоронці зможуть впроваджувати таємних агентів, документуючи інформацію.

Як відомо, проведення місцевих виборів призначено на 25 жовтня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», у «Комітеті виборців України» вважають, що українська влада не готова до проведення виборів в умовах коронавірусного карантину.