Пожар в жилой многоэтажке Львова был виден за несколько километров. Фото: РКБ-Украина

https://racurs.ua/n142145-pojar-v-jiloy-mnogoetajke-lvova-byl-viden-za-neskolko-kilometrov-foto-i-video-incidenta.html

Ракурс

Пожар во Львове вспыхнул сегодня, 6 августа, на крыше одной из жилых многоэтажек. Около 14.00 спасатели получили сообщение о пожаре на техническом этаже 10-этажного дома, расположенного по улице Любинской, 164.

Об инциденте в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Депутат опубликовал несколько снимком и видео пожара. Черный дым был виден за несколько километров.

Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали 20 жителей из квартир последнего этажа.

По предварительной информации, произошло воспламенение битума на крыше здания.

В связи с сильным задымлением, сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания.

Пожар полностью ликвидирован. В ГСЧС заявили, что огонь уничтожил рубероидную кровлю крыши на площади 15 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал.

Как ранее писал «Ракурс», в поселке Затока Одесской области на территории базы отдыха «Гранит» возник пожар в двух одноэтажных деревянных домах, административном здании, металлическом сооружении для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома и аптеку базы отдыха «Атлантида». В результате пожара отдыхающий 1994 года рождения отравился продуктами горения.