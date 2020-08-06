Кравчук заговорив про новий Будапештський меморандум

Леонід Кравчук, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/ua/n142148-kravchuk-zagovoryv-pro-novyy-budapeshtskyy-memorandum.html

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Леонід Кравчук, перший президент України та новий очільник Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вважає, що наша держава може ініціювати підписання нового Будапештського меморандуму.

Це станеться, якщо переговори по Донбасу у форматі Тристоронньої контактної групи зайдуть у глухий кут, заявив Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє видання «Обозреватель».

На думку Кравчука, склад учасників нової редакції Будапештського меморандуму варто розширити, щоб до нього приєдналася Німеччина, як провідна країна Європи, Польща та інші держави.

Я думаю, ми будемо не оновлювати, а розширювати. Ми будемо думати про нову редакцію документа, — заявив він.

Крім того, наголосив Кравчук, у новій версії цього меморандуму мають бути вказані не лише «заяви та бажання», а й чіткий механізм реалізації задекларованих принципів.

Будапештський меморандум — це міжнародна угода про неядерний статус нашої держави, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. Пізніше до цього меморандуму приєдналися Франція та Китай.

Будапештський меморандум, зокрема, передбачав гарантії суверенітету та безпеки України. Підписанти меморандуму зобов’язувалися утримуватися від загрози силою щодо України та її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності нашої держави.

У 2014 році Росія порушила Будапештський меморандум, розпочавши військову агресію проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 серпня, пояснив, чому призначив кравчука головою Тристоронньої контактної групи.