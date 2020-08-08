Як працюватимуть школи в умовах епідемії, розповів Шмигаль

Як працюватимуть школи в умовах епідемії. Фото: Глухів.INFO

https://racurs.ua/ua/n142228-yak-pracuvatymut-shkoly-v-umovah-epidemiyi-rozpoviv-shmygal.html

Ракурс

Робота шкіл в умовах коронавірусної епідемії викликає багато питань у суспільстві. Невже дітям доведеться вчитися у спортзалах або на вулиці через те, що класи занадто маленькі і немає можливості дотримуватися соціальної дистанції на уроках. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня.

Про це голова українського уряду заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Шмигаль наголосив, що 1 вересня почнеться «нормальний навчальний рік». Прем'єр додав, що прекрасно розуміє переживання громадян, адже є спекуляції і маніпуляції щодо того, що нібито усі будуть навчатися вдома і соціалізації дітей не відбудеться.

За словами Шмигаля, деякі батьки просять пустити першокласників хоча б на один день до класу, щоб діти побачили, що таке школа.

Прем'єр запевнив, що для таких переживань немає підстав, і 1 вересня розпочнеться повноцінний навчальний рік.

Уряд вже провів усі необхідні заходи і наради. Також запущені процеси в областях, які контролюють голови облдержадміністрацій.

У регіонах із «червоними» обмеженнями в школах будуть вводити стандартний двотижневий карантин, під час якого діти будуть навчатися вдома дистанційно. В уряді розраховують, що після карантину діти знову зможуть піти до школи.

Як раніше писав «Ракурс», Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл в умовах пандемії коронавірусу. Рекомендації зокрема, передбачають, що в школах потрібно буде дотримуватися соціального дистанціювання і правил гігієни. Учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендується вчитися дистанційно або на екстернаті.