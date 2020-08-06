Наскільки небезпечний коронавірус у школах. Фото: Корабелов.ІНФО

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Ракурс

Коронавірус у школах може поширюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Спалахи COVID-19 в американському штаті Джорджія та Ізраїлі наочно показали, які небезпеки приховує відкриття шкіл після карантину.

Центри з контролю і профілактики захворювань у США повідомляють, що безсимптомне захворювання на COVID-19 лише ускладнює завдання із недопущення поширення коронавірусу, пише The Guardian.

Спалах коронавірусу серед дітей у літньому таборі штату Джорджія довів неспроможність версії про те, що діти рідко є переносниками хвороби.

Незважаючи на те, що увесь персонал літнього табору суворо дотримувався правил гігієни і користувався масками, спалаху коронавірусу уникнути не вдалося.

Про спалах коронавірусу стало відомо після того, як в однієї дитини були виявлені симптоми COVID-19. Після проведених тестів стало відомо, що 260 осіб хворіють на коронавірус.

Ці факти говорять про те, що коронавірус активно поширюється серед дітей, хоча раніше вважалося, що діти більш стійкі до вірусу. Медики так і не змогли повністю вивчити механізм поширення коронавірусу серед дітей і досі спираються лише на припущення.

Доказом такого припущення може служити гіркий досвід Ізраїлю. Після поступового пом’якшення карантинних заходів та відкриття шкіл у травні, кількість хворих почало швидко зростати, тому влада країни знову була змушена закрити близько 100 навчальних закладів.

Як раніше писав «Ракурс», в Організації Об'єднаних Націй вважають, що світові загрожує освітня катастрофа через пандемію коронавірусу. В ООН вважають, що це може підірвати людський потенціал і викликати «катастрофу поколінь».