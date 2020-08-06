Насколько опасен коронавирус в школах. Фото: Корабелов.ИНФО

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Ракурс

Коронавирус в школах может распространяться намного быстрее, чем считалось ранее. Вспышки COVID-19 в американском штате Джорджия и Израиле наглядно показали, какую опасность в себе таит открытие школ после карантина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что безсимптомное заболевание COVID-19 лишь усложняет задачу про недопущению распространения коронавируса, пишет The Guardian.

Вспышка коронавируса среди детей в летнем лагере штата Джорджия доказала несостоятельность версии о том, что дети редко являются переносчиками болезни.

Несмотря на то, что весь персонал летнего лагеря строго соблюдал правила гигиены и пользовался масками, вспышки коронавируса избежать не удалось.

О вспышке коронавируса стало известно после того, как у одного ребенка были выявлены симптомы COVID-19. После проведенных тестов стало известно, что 260 человек болеют коронавирусом.

Эти факты говорят о том, что коронавирус активно распространяется среди детей, хотя ранее считалось, что дети более устойчивы к вирусу. Медики так и не смогли полностью изучить механизм распространения коронавируса среди детей и до сих пор опираются лишь на предположения.

Доказательством такого предположения может служить горький опыт Израиля. После постепенного смягчения карантинных мероприятий и открытие школ в мае, количество больных начало быстро расти, поэтому власти страны вновь были вынуждены закрыть около 100 учебных заведений.

Как ранее писал «Ракурс», в Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит образовательная катастрофа из-за пандемии коронавируса. В ООН полагают, что это может подорвать человеческий потенциал и вызвать «катастрофу поколений».