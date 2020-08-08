Как будут работать школы в условиях эпидемии, рассказал Шмыгаль

Как будут работать школы в условиях эпидемии. Фото: Глухів.INFO

https://racurs.ua/n142228-kak-budut-rabotat-shkoly-v-usloviyah-epidemii-rasskazal-shmygal.html

Ракурс

Работа школ в условиях коронавирусной эпидемии вызывает много вопросов в обществе. Неужели детям придется учиться в спортзалах или на улице из-за того, что классы слишком маленькие и нет возможности соблюдать социальную дистанцию на уроках. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в Украине учебный год начнется 1 сентября.

Об этом глава украинского правительства заявил в интервью «Радіо Свобода».

Шмыгаль подчеркнул, что 1 сентября начнется «нормальный учебный год». Премьер добавил, что прекрасно понимает переживание граждан, ведь есть спекуляции и манипуляции относительно того, что якобы все будут учиться дома и социализации детей не произойдет.

По словам Шмыгаля, некоторые родители просят пустить первоклассников хотя бы на один день в классы, чтобы дети увидели, что собой представляет школа.

Премьер заверил, что для таких переживаний нет оснований, и 1 сентября начнется полноценный учебный год.

Правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания. Также запущены процессы в областях, которые контролируют главы облгосадминистраций.

В регионах с «красными» ограничениями в школах будут вводить стандартный двухнедельный карантин, во время которого дети будут учиться дома дистанционно. В правительстве рассчитывают, что после карантина дети снова смогут пойти в школу.

Как ранее писал «Ракурс», Минобразования опубликовало рекомендации для работы школ в условиях пандемии коронавируса. Рекомендации частности, предусматривают, что в школах нужно будет соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены. Ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.