Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине, есть жертвы. Фото: Избирком

https://racurs.ua/n142227-fura-vletela-v-marshrutku-s-passajirami-na-jitomirschine-est-jertvy-foto-dtp.html

Ракурс

Смертельное ДТП на 143-м километре автодороги Киев-Ковель произошло сегодня, 8 августа, около 17.00. На выезде из села Грозино Коростенского района Житомирской области произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, который двигался из Киева до поселка Лугины, с фурой MAN с полуприцепом.

По предварительным данным, фура выехала на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате ДТП погибли водитель маршрутки и трое пассажиров. Водитель фуры, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

Расследованием всех деталей ДТП занимается полиция.

Как ранее писал «Ракурс», на участке дороги между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина под Киевом лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Skoda. В результате столкновения пассажир BMW погиб на месте.