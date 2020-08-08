Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине, есть жертвы. Фото: Избирком

Фура влетела в маршрутку с пассажирами на Житомирщине, есть жертвы — фото ДТП

8 авг 2020, 20:46
999

Смертельное ДТП на 143-м километре автодороги Киев-Ковель произошло сегодня, 8 августа, около 17.00. На выезде из села Грозино Коростенского района Житомирской области произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, который двигался из Киева до поселка Лугины, с фурой MAN с полуприцепом.

По предварительным данным, фура выехала на встречную полосу движения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Лобовое столкновение маршрутки и фуры на трассе Киев-Ковель. Фото: Нацполиция

В результате ДТП погибли водитель маршрутки и трое пассажиров. Водитель фуры, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.

Лобовое столкновение маршрутки и фуры на трассе Киев-Ковель. Фото: Нацполиция

Расследованием всех деталей ДТП занимается полиция.


Лобовое столкновение маршрутки и фуры на трассе Киев-Ковель. Фото: Нацполиция

Как ранее писал «Ракурс», на участке дороги между населенными пунктами Тарасовка и Крюковщина под Киевом лоб в лоб столкнулись автомобили BMW и Skoda. В результате столкновения пассажир BMW погиб на месте.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров